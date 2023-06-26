ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ двух жителей Ялты
«Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины», — сообщили в ЦОС.
Уточняется, что жители города 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с СБУ и передавали украинской стороне сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.
Также они предложили свои услуги по фото- и видеосъёмке объектов ВС России и заявили о готовности совершить диверсионно-террористические акты.
Ранее ФСБ задержала по подозрению в госизмене уроженца Львовской области, гражданина России, который проживает в Амурской области. Он посылал деньги на закупку дронов и военной техники для украинских националистов.