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ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ двух жителей Ялты

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали двух жителей Ялты, которые сотрудничали с СБУ и были готовы совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма.

«Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины», — сообщили в ЦОС.

Уточняется, что жители города 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с СБУ и передавали украинской стороне сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.

Также они предложили свои услуги по фото- и видеосъёмке объектов ВС России и заявили о готовности совершить диверсионно-террористические акты.

Ранее ФСБ задержала по подозрению в госизмене уроженца Львовской области, гражданина России, который проживает в Амурской области. Он посылал деньги на закупку дронов и военной техники для украинских националистов.

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