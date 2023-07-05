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ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

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ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате», — говорится в сообщении.

Был задержан россиянин, который является «сторонником украинского неонацизма», уточнили в ведомстве.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.

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