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ФСБ: Киев и Запад терактами на атомных объектах России провоцируют ядерную катастрофу

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Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
ФСБ: Киев и Запад терактами на атомных объектах России провоцируют ядерную катастрофу
  • AFP

Об этом пишет ТАСС.

«По-прежнему подвергается обстрелам Запорожская атомная электростанция. Осуществляются террористические атаки на объекты инфраструктуры Калининградской, Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций», — сообщил он.

Бортников подчеркнул, что российская сторона оценивает это как «намерение Киева и его кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине растёт.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности ЗАЭС.

По его словам, власти Украины отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

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