МИД России: Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности ЗАЭС.

«Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трёхсторонних договорённостей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договорённостей Россия — МАГАТЭ и Украина — МАГАТЭ», — сказано в заявлении Грушко, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, власти Украины отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил о сохранении риска шпионажа со стороны инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Вместе с этим он заверил, что российские спецслужбы смогут купировать и минимизировать эти риски.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен вскоре посетить ЗАЭС и Киев, а также, возможно, Москву.