МИД России: Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
- РИА Новости
«Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трёхсторонних договорённостей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договорённостей Россия — МАГАТЭ и Украина — МАГАТЭ», — сказано в заявлении Грушко, опубликованном на сайте ведомства.
По его словам, власти Украины отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил о сохранении риска шпионажа со стороны инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Вместе с этим он заверил, что российские спецслужбы смогут купировать и минимизировать эти риски.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен вскоре посетить ЗАЭС и Киев, а также, возможно, Москву.