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МИД России: Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности ЗАЭС.
МИД России: Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
  • РИА Новости

«Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трёхсторонних договорённостей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договорённостей Россия — МАГАТЭ и Украина — МАГАТЭ», — сказано в заявлении Грушко, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, власти Украины отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил о сохранении риска шпионажа со стороны инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Вместе с этим он заверил, что российские спецслужбы смогут купировать и минимизировать эти риски.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен вскоре посетить ЗАЭС и Киев, а также, возможно, Москву.

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