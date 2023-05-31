Карчаа заявил о сохранении рисков шпионажа со стороны МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о сохранении риска шпионажа со стороны инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

«Давайте будем откровенны... Есть риск, что в одежде инспектора на станцию может попасть человек, который специализируется не на ядерной безопасности, а на шпионаже», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Карчаа заверил, что российские спецслужбы смогут купировать и минимизировать эти риски.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в 2022 году сообщил, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия будет предельно жёстко отвечать на возможные атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины.