Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Карчаа заявил о сохранении рисков шпионажа со стороны МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о сохранении риска шпионажа со стороны инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Карчаа заявил о сохранении рисков шпионажа со стороны МАГАТЭ на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Давайте будем откровенны... Есть риск, что в одежде инспектора на станцию может попасть человек, который специализируется не на ядерной безопасности, а на шпионаже», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Карчаа заверил, что российские спецслужбы смогут купировать и минимизировать эти риски.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в 2022 году сообщил, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия будет предельно жёстко отвечать на возможные атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить