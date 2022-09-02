Рогов заявил о попытке Киева внедрить шпионов в отправившуюся на ЗАЭС миссию МАГАТЭ
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«Украинские спецслужбы, по приказу Зеленского, пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов», — сказал он РИА Новости.
Уточняется, что они должны были работать под журналистским прикрытием, однако планы Киева удалось своевременно раскрыть, что позволило пресечь данную операцию.
Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции продолжают работу восемь специалистов Международного агентства по атомной энергии.