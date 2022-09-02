Рогов заявил о попытке Киева внедрить шпионов в отправившуюся на ЗАЭС миссию МАГАТЭ

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая побывала на Запорожской АЭС.

«Украинские спецслужбы, по приказу Зеленского, пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов», — сказал он РИА Новости.

Уточняется, что они должны были работать под журналистским прикрытием, однако планы Киева удалось своевременно раскрыть, что позволило пресечь данную операцию.

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции продолжают работу восемь специалистов Международного агентства по атомной энергии.