Работу на Запорожской АЭС продолжили восемь членов миссии МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции продолжают работу восемь специалистов Международного агентства по атомной энергии.

Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«На данный момент на АЭС осталось восемь человек (членов миссии МАГАТЭ)», — сказал он.

По словам Волги, также остались ещё четыре человека из обслуживающего персонала ООН.

Он выразил надежду на адекватное и объективное расследование со стороны МАГАТЭ.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.

Полянский добавил, что на заседании планируется прослушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита миссии агентства на ЗАЭС.