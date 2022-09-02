Работу на Запорожской АЭС продолжили восемь членов миссии МАГАТЭ
- РИА Новости
Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».
«На данный момент на АЭС осталось восемь человек (членов миссии МАГАТЭ)», — сказал он.
По словам Волги, также остались ещё четыре человека из обслуживающего персонала ООН.
Он выразил надежду на адекватное и объективное расследование со стороны МАГАТЭ.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.
Полянский добавил, что на заседании планируется прослушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита миссии агентства на ЗАЭС.