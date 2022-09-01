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Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

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Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за продолжающихся обстрелов территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских военных. Об этом заявил первый заместитель российского постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН», — написал он в Telegram.

Полянский добавил, что на заседании планируется прослушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита на ЗАЭС.

Ранее в Минобороны России сообщили, что развязанные Киевом в день приезда МАГАТЭ боевые действия в районе Запорожской АЭС не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке провокации.

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