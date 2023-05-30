Небензя предупредил, что Россия будет предельно жёстко отвечать на атаки Киева на ЗАЭС
Об этом, как пишет РИА Новости, Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Россия будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС», — подчеркнул дипломат.
Небензя добавил, что речь идёт в том числе о защите расположенного возле станции города Энергодара.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.