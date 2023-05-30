Небензя предупредил, что Россия будет предельно жёстко отвечать на атаки Киева на ЗАЭС

Российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия будет предельно жёстко отвечать на возможные атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом, как пишет РИА Новости, Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Россия будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что речь идёт в том числе о защите расположенного возле станции города Энергодара.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.