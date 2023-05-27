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Рогов: Киев готовит операцию с обстрелами и попыткой захвата Запорожской АЭС

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.
Рогов: Киев готовит операцию с обстрелами и попыткой захвата Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Украинские боевики готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом Запорожской АЭС, параллельно заблаговременно через свои информационные помойки и материалы в западных СМИ формируя мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет исключительно Россия», — сказал он.

Рогов добавил, что Киев стремится заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как ЗАЭС.

Ранее он заявил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется.

По его словам, об этом свидетельствует интенсивность ударов по прифронтовой территории и по глубокому тылу.

24 мая замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

По его словам, Москва находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу станции.

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