Замглавы МИД Рябков: Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС
- РИА Новости
«Никаких поводов для того, чтобы сомневаться в нашей приверженности гарантированному обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС, нет и быть не может», — цитирует его РИА Новости.
По словам Рябкова, Москва находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу станции.
22 мая директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации станции Алексей Ясинский заявил, что Украина в седьмой раз отключила ЗАЭС от внешнего энергоснабжения.
По его словам, самое длительное отключение продолжалось более 49 часов.