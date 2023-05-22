Эксплуатирующая компания заявила, что Киев в седьмой раз отключил внешнее питание на ЗАЭС

Украина в седьмой раз отключила Запорожскую АЭС (ЗАЭС) от внешнего энергоснабжения. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации станции Алексей Ясинский.

РИА Новости

«Необходимо отметить, что это уже седьмое отключение украинской стороной электростанции от внешнего энергоснабжения», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24». Ясинский подчеркнул, что самое длительное отключение продолжалось более 49 часов. Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская. Станцию перевели на дизельные генераторы. Позднее стало известно, что внешняя подача электроэнергии на Запорожскую АЭС восстановлена, станция работает в штатном режиме.