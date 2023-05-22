Эксплуатирующая компания заявила, что Киев в седьмой раз отключил внешнее питание на ЗАЭС
- РИА Новости
«Необходимо отметить, что это уже седьмое отключение украинской стороной электростанции от внешнего энергоснабжения», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ясинский подчеркнул, что самое длительное отключение продолжалось более 49 часов.
Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.
Станцию перевели на дизельные генераторы.
Позднее стало известно, что внешняя подача электроэнергии на Запорожскую АЭС восстановлена, станция работает в штатном режиме.