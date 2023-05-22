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Эксплуатирующая компания заявила, что Киев в седьмой раз отключил внешнее питание на ЗАЭС

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Украина в седьмой раз отключила Запорожскую АЭС (ЗАЭС) от внешнего энергоснабжения. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации станции Алексей Ясинский.
Эксплуатирующая компания заявила, что Киев в седьмой раз отключил внешнее питание на ЗАЭС
  • РИА Новости

«Необходимо отметить, что это уже седьмое отключение украинской стороной электростанции от внешнего энергоснабжения», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ясинский подчеркнул, что самое длительное отключение продолжалось более 49 часов.

Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.

Станцию перевели на дизельные генераторы.

Позднее стало известно, что внешняя подача электроэнергии на Запорожскую АЭС восстановлена, станция работает в штатном режиме.

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