Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы

Короткая ссылка
Электропитание Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы.
Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы
  • РИА Новости

«Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — сообщается в Telegram-канале станции.

Как уточнили в ведомстве, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска с утра 19 мая обстреливают Энергодар Запорожской области.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял об отсутствии необходимости в перемещении жителей Энергодара и работников ЗАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить