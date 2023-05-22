Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы

Электропитание Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы.

«Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — сообщается в Telegram-канале станции.

Как уточнили в ведомстве, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска с утра 19 мая обстреливают Энергодар Запорожской области.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял об отсутствии необходимости в перемещении жителей Энергодара и работников ЗАЭС.