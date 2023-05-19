Рогов сообщил об обстреле украинскими боевиками Энергодара из тяжёлого вооружения

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска с утра 19 мая обстреливают Энергодар Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня начиная с шести утра по городу наносятся удары из тяжёлых видов вооружений», — говорится в сообщении.

Также Рогов сообщил о минимум пяти прилётах на въезде в город.

Днём ранее украинская армия вела обстрел Васильевки Запорожской области.

Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял об отсутствии необходимости в перемещении жителей Энергодара и работников ЗАЭС.