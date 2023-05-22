Директор ЗАЭС: подача электричества на электростанцию восстановлена

Внешняя подача электроэнергии на Запорожскую АЭС восстановлена, станция работает в штатном режиме.

Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

«В 14:20 мск подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена», — приводит его слова ТАСС.

В настоящее время станция работает штатно.

Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.

Станцию перевели на дизельные генераторы.

Позднее в «Укрэнерго» сообщили о восстановлении линии электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС.