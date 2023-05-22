Директор ЗАЭС: подача электричества на электростанцию восстановлена
- РИА Новости
Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
«В 14:20 мск подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена», — приводит его слова ТАСС.
В настоящее время станция работает штатно.
Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.
Станцию перевели на дизельные генераторы.
Позднее в «Укрэнерго» сообщили о восстановлении линии электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС.