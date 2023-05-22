В «Укрэнерго» сообщили о восстановлении ЛЭП, питающих Запорожскую АЭС
- РИА Новости
«Укрэнерго» восстановило линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы», — говорится в сообщении компании в Facebook*.
Ранее сообщалось, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.
Станцию перевели на дизельные генераторы.
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