В «Укрэнерго» сообщили о восстановлении ЛЭП, питающих Запорожскую АЭС

В «Укрэнерго» сообщили о восстановлении линии электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС.

«Укрэнерго» восстановило линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы», — говорится в сообщении компании в Facebook*.

Ранее сообщалось, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.

Станцию перевели на дизельные генераторы.

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