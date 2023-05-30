Путин заявил о попытках Украины дезорганизовать работу на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции.

«Мы должны понимать, что есть ещё другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской АЭС», — сказал глава государства.

Путин также не исключил, что Киев может использовать другие связанные с атомной промышленностью устройства для реализации провокаций.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.

Он добавил, что Киев стремится заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как ЗАЭС.