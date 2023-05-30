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Путин заявил о попытках Украины дезорганизовать работу на Запорожской АЭС

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции.

«Мы должны понимать, что есть ещё другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской АЭС», — сказал глава государства.

Путин также не исключил, что Киев может использовать другие связанные с атомной промышленностью устройства для реализации провокаций.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.

Он добавил, что Киев стремится заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как ЗАЭС.

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