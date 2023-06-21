Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в финансировании ВСУ криптовалютой

ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный финансировал ВСУ криптовалютой через третьих лиц.

Ранее стало известно, что жителя Нижегородской области приговорили к девяти годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа.