Жителя Нижегородской области приговорили к девяти годам колонии за госизмену

Жителя Нижегородской области приговорили к девяти годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа, сообщили в управлении ФСБ по региону.

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Текст заявления приводит РИА Новости. По данным следствия, сотрудник оборонно-промышленного комплекса попытался организовать канал незаконной передачи украинским, американским и британским спецслужбам информации о новейших научных разработках, которые составляли гостайну. Ранее стало известно, что в Саранске задержана уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах Службы безопасности Украины.