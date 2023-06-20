Жителя Нижегородской области приговорили к девяти годам колонии за госизмену
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Текст заявления приводит РИА Новости.
По данным следствия, сотрудник оборонно-промышленного комплекса попытался организовать канал незаконной передачи украинским, американским и британским спецслужбам информации о новейших научных разработках, которые составляли гостайну.
Ранее стало известно, что в Саранске задержана уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах Службы безопасности Украины.