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УФСБ сообщило о задержании в Саранске уроженки Украины по делу о госизмене

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В Саранске задержана уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Мордовии.
УФСБ сообщило о задержании в Саранске уроженки Украины по делу о госизмене
  • РИА Новости

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Ранее сообщалось, что задержанные бывшие работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России дают признательные показания о работе на украинскую разведку.

По данным ФСБ, двое российских граждан — бывших работников ОПК — оказались агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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