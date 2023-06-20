УФСБ сообщило о задержании в Саранске уроженки Украины по делу о госизмене

В Саранске задержана уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Мордовии.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Ранее сообщалось, что задержанные бывшие работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России дают признательные показания о работе на украинскую разведку.

По данным ФСБ, двое российских граждан — бывших работников ОПК — оказались агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.