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Под Тюменью сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, собиравшегося устроить теракт

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы совместно с работниками СК России задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. Один из злоумышленников был нейтрализован.

«Пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии — граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера», — говорится в сообщении ЦОС.

В ходе задержания на месте готовящегося теракта один из преступников попытался оказать вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

Сотрудниками спецслужбы на месте был найден пистолет Макарова со снаряжёнными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

По факту совершённых националистами преступлений возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержан пособник украинских спецслужб. По данным ФСБ, злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ. 

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