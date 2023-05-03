Взрывные устройства и детонаторы военного назначения: в ФСБ заявили о предотвращении покушения на главу Крыма
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма.
По данным ФСБ, в качестве целей террористы выбрали главу Крыма Сергея Аксёнова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.
«Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла — офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 г. р., занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского», — отметили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ задержали действовавших в Крыму членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ, в состав которой вошли граждане России и Украины. Один из задержанных, Виктор Подвальный, рассказал, что Машовец завербовал его в 2022 году в Польше.
«Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки», — рассказал он.
По его словам, Машовец связался с ним по телефону впервые в марте и заявил ему о необходимости «приехать куда-нибудь, в зарубеж какой-нибудь». Как только у внуков Подвального закончились занятия в школе, он выехал в польский Краков, где его и завербовали. По словам задержанного, он получил псевдоним Сократ.
В опубликованных ФСБ материалах задержанный Подвальный также рассказал, что его сыновья укрывались от объявленной на Украине мобилизации. По его словам, это обстоятельство стало «катализатором» того, что он пошёл на сотрудничество с украинской разведкой.
По словам Подвального, его задачей по поводу агентурной сети был поиск людей, готовых сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами.
Ещё один задержанный в рамках операции ФСБ, Александр Литвиненко, рассказал, что обратился к Подвальному насчёт поиска работы.
«В конце декабря Виктор попросил, чтобы я подъехал к нему домой. Я приехал, мы зашли в гараж. Там он мне предложил сотрудничать с ним и со спецслужбами Украины. Он сказал, что сотрудничает с хорошим другом Кирилла Буданова, главы украинской разведки», — пояснил Литвиненко.
По словам Подвального, перед ним поставили задачу следить за крымскими чиновниками, чтобы собрать все возможные данные для последующей их ликвидации.
Как следует из сообщения ФСБ, группа планировала теракты и вела слежку за чиновниками с применением специальных технических средств, а также приобретала огнестрельное оружие. Среди задержанных также оказался гражданин Украины и Болгарии, причастный к доставке средств поражения в Россию.
В ходе обысков у задержанных были обнаружены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ.Также на russian.rt.com Суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины
Кроме того, органы безопасности вскрыли и локализовали организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами группы в террористической деятельности. Отмечается, что канал проходил через территории Турции и Грузии
После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая перевозка к местам подготовки терактов осуществлялась через транспортные компании СДЭК и «Возовоз». Непосредственно отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами «в темную» граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, занимавшейся отправкой плит.
Использовавшиеся украинскими спецслужбами граждане России, которые были задействованы в доставке взрывчатых веществ, рассказали о своём сотрудничестве с болгарской фирмой.
По словам одной из женщин, контакт в Болгарии предложил напрямую закупать платья из Софии со скидкой, однако в полученной российской стороной посылке оказалась электроплитки.
«Они сказали, что это ошибка курьера, что он не туда привёз. Эти плитки якобы случайно попали к нам вместо другого адреса. Они попросили с помощью транспортной компании переслать плитку, указали адрес куда, дали телефон, имя человека. Этот человек должен был являться получателем в пункте выдачи», — пояснила женщина.
В свою очередь, Виктор Подвальный пояснил, что находил на роль получателя груза человека, не привлекающего внимания к себе.
«Это может быть пенсионер. Главное — чтобы это не был я. Я нашёл пенсионера, его жена дала их контакты и на их имя пришла посылка через транспортную компанию. В этой посылке лежала электроплита. В следующей посылке лежали уже две плитки», — пояснил он.
Наряду с этим в рамках расследования подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность российским спецслужбам за предотвращение покушения на руководство республики со стороны украинской агентуры.
«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами», — написал он в Telegram.
По словам Аксёнова, «нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве».
«Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — заявил глава Крыма.