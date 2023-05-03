Взрывные устройства и детонаторы военного назначения: в ФСБ заявили о предотвращении покушения на главу Крыма

Российские спецслужбы пресекли деятельность агентурной сети, действовавшей при координации офицера действующего резерва военной разведки. По данным ФСБ России, члены законспирированной группы готовили убийства высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе главы региона Сергея Аксёнова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. У задержанных обнаружены готовые к применению взрывные устройства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств и средства связи для конспиративного общения с кураторами из украинской разведки. Наряду с этим раскрыт канал контрабандных поставок в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма.

По данным ФСБ, в качестве целей террористы выбрали главу Крыма Сергея Аксёнова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

«Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла — офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 г. р., занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского», — отметили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали действовавших в Крыму членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ, в состав которой вошли граждане России и Украины. Один из задержанных, Виктор Подвальный, рассказал, что Машовец завербовал его в 2022 году в Польше.

«Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки», — рассказал он.

По его словам, Машовец связался с ним по телефону впервые в марте и заявил ему о необходимости «приехать куда-нибудь, в зарубеж какой-нибудь». Как только у внуков Подвального закончились занятия в школе, он выехал в польский Краков, где его и завербовали. По словам задержанного, он получил псевдоним Сократ.

В опубликованных ФСБ материалах задержанный Подвальный также рассказал, что его сыновья укрывались от объявленной на Украине мобилизации. По его словам, это обстоятельство стало «катализатором» того, что он пошёл на сотрудничество с украинской разведкой.

По словам Подвального, его задачей по поводу агентурной сети был поиск людей, готовых сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами.

Ещё один задержанный в рамках операции ФСБ, Александр Литвиненко, рассказал, что обратился к Подвальному насчёт поиска работы.

«В конце декабря Виктор попросил, чтобы я подъехал к нему домой. Я приехал, мы зашли в гараж. Там он мне предложил сотрудничать с ним и со спецслужбами Украины. Он сказал, что сотрудничает с хорошим другом Кирилла Буданова, главы украинской разведки», — пояснил Литвиненко.

По словам Подвального, перед ним поставили задачу следить за крымскими чиновниками, чтобы собрать все возможные данные для последующей их ликвидации.

Как следует из сообщения ФСБ, группа планировала теракты и вела слежку за чиновниками с применением специальных технических средств, а также приобретала огнестрельное оружие. Среди задержанных также оказался гражданин Украины и Болгарии, причастный к доставке средств поражения в Россию.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ.

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Кроме того, органы безопасности вскрыли и локализовали организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами группы в террористической деятельности. Отмечается, что канал проходил через территории Турции и Грузии

После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая перевозка к местам подготовки терактов осуществлялась через транспортные компании СДЭК и «Возовоз». Непосредственно отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами «в темную» граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, занимавшейся отправкой плит.

Использовавшиеся украинскими спецслужбами граждане России, которые были задействованы в доставке взрывчатых веществ, рассказали о своём сотрудничестве с болгарской фирмой.

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По словам одной из женщин, контакт в Болгарии предложил напрямую закупать платья из Софии со скидкой, однако в полученной российской стороной посылке оказалась электроплитки.

«Они сказали, что это ошибка курьера, что он не туда привёз. Эти плитки якобы случайно попали к нам вместо другого адреса. Они попросили с помощью транспортной компании переслать плитку, указали адрес куда, дали телефон, имя человека. Этот человек должен был являться получателем в пункте выдачи», — пояснила женщина.

В свою очередь, Виктор Подвальный пояснил, что находил на роль получателя груза человека, не привлекающего внимания к себе.

«Это может быть пенсионер. Главное — чтобы это не был я. Я нашёл пенсионера, его жена дала их контакты и на их имя пришла посылка через транспортную компанию. В этой посылке лежала электроплита. В следующей посылке лежали уже две плитки», — пояснил он.

Наряду с этим в рамках расследования подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность российским спецслужбам за предотвращение покушения на руководство республики со стороны украинской агентуры.

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами», — написал он в Telegram.

По словам Аксёнова, «нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве».

«Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — заявил глава Крыма.