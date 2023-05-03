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Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о вербовке украинской разведкой

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Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный рассказал, что его завербовал в 2022 году в Польше замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.

Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Меня завербовали в 2022 году в июне месяце, в середине июня… Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки», — рассказал он.

По его словам, Машовец связался с ним по телефону впервые в марте и заявил ему о необходимости «приехать куда-нибудь, в зарубеж какой-нибудь». Как только у внуков задержанного закончились занятия в школе, он тут же выехал в польский Краков, где его и завербовали.

Подвальный добавил, что получил псевдоним Сократ.

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

В Центре общественных связей ФСБ России отметили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

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