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МЧС: в Бахчисарайском районе Крыма остановили поезда из-за повреждения железной дороги

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В Бахчисарайском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железной дороги, сообщили в МЧС.
МЧС: в Бахчисарайском районе Крыма остановили поезда из-за повреждения железной дороги
  • РИА Новости

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов», — заявили в министерстве.

К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

Для транспортировки пассажиров в Симферополь организованы автобусы.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Московском регионе агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги.

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