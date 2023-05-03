Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения со стороны украинских спецслужб
- РИА Новости
«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны», — сообщил он.
По словам Аксёнова, за подготовкой терактов и покушения стояла та же группа, которая взорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.
«Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство... А заказчиков обязательно найдём и накажем», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.
Кроме того, в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
Также сотрудники российских спецслужб задержали гражданина Украины и Болгарии Д. Петранова за причастность к доставке в Россию средств поражения.