Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения со стороны украинских спецслужб

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил российские спецслужбы за предотвращение покушения на руководство республики со стороны украинской агентуры.

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны», — сообщил он.

По словам Аксёнова, за подготовкой терактов и покушения стояла та же группа, которая взорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

«Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство... А заказчиков обязательно найдём и накажем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

Кроме того, в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

Также сотрудники российских спецслужб задержали гражданина Украины и Болгарии Д. Петранова за причастность к доставке в Россию средств поражения.