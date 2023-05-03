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Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения со стороны украинских спецслужб

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил российские спецслужбы за предотвращение покушения на руководство республики со стороны украинской агентуры.
Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения со стороны украинских спецслужб
  • РИА Новости

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны», — сообщил он.

По словам Аксёнова, за подготовкой терактов и покушения стояла та же группа, которая взорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

«Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство... А заказчиков обязательно найдём и накажем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

Кроме того, в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

Также сотрудники российских спецслужб задержали гражданина Украины и Болгарии Д. Петранова за причастность к доставке в Россию средств поражения.

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