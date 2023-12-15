«Раскачать ситуацию»: как навальнисты и украинские спецслужбы организовали протесты «жён мобилизованных»

Появившиеся в последнее время Telegram-каналы, в которых некие «жёны мобилизованных» призывают родственников военнослужащих выходить на акции протеста, связаны с украинскими спецслужбами и имеют своей целью дестабилизацию общественно-политической обстановки в России в преддверии большого электорального цикла, выяснил RT. Проект «Путь домой», запущенный в Telegram представителями команды Навального*, а также деятельность структур, аффилированных с признанной иноагентом и находящейся в международном розыске Светланой Пеуновой**, координируются из Киева.

Впервые на связь Telegram-канала «Путь домой» с представителями ФБК*** и командой Навального указал юрист-расследователь Илья Ремесло. Он отметил, что администратором канала стала Наталья Петеримова, которая ранее работала в красноярском штабе Навального****. Ремесло также обратил внимание на то, что канал начали активно продвигать в медиаресурсах и на площадках в Telegram, связанных с Навальным и в целом несистемной либеральной оппозицией.

Основа контента канала — истории о трудностях якобы мобилизованных и призывы к родственникам военнослужащих, в первую очередь их жёнам, выходить на массовые акции протеста.

По данным источника RT в российских правоохранительных органах, апеллирующие к защите мобилизованных военнослужащих проекты в большинстве своём инспирируются украинскими спецслужбами. «Путь домой» — один из примеров такой деятельности, уточняет собеседник редакции. Кроме того, как отмечает источник, Киев использует зарубежный актив ФБК и их контакты на территории России для получения чувствительной информации, в частности личных данных военнослужащих, сведений о воинских частях и их оргштатных структурах.

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От паники до угроз

В разговоре с RT юрист Илья Ремесло рассказал, как в поле его зрения появился Telegram-канал «Путь домой» и почему проект сразу вызвал у него сомнения.

«Telegram-канал «Путь домой» привлёк моё внимание, когда оппозиционные ресурсы начали пиарить его по всей своей сетке. К этому процессу и Ходорковский***** подключился, были задействованы все его ресурсы. Причём изначально канал был маленький, с гораздо меньшей аудиторией, чем у той же Ольги Кац (администратор Telegram-канала «Вернём ребят» с почти 30 тыс. подписчиков. — RT), которая схожей тематикой занимается», — замечает эксперт.

Связь канала «Путь домой» со структурами ФБК хорошо прослеживается благодаря личностям его администраторов, говорит Ремесло.

«Базируясь в том числе на данных собственных источников в Фонде борьбы с коррупцией, удалось выйти на Наталью Петеримову. Являясь админом канала «Путь домой», она не скрывала свою причастность и к другому Telegram-проекту — «Мобилизация», который открыто ведёт ФБК. В этих каналах организация распространяет различные панические слухи — якобы кому-то бессистемно раздаются повестки и тому подобное», — поясняет Ремесло.

По словам юриста, его расследование о связях Telegram-канала с ФБК «вызвало нервную реакцию» у руководства проекта и ему начали поступать угрозы.

«На самом деле проект этот стартовал ещё в сентябре и развивался вначале как частный ресурс, ничем не выделяющийся среди сотен других. Там даже отображались имена реальных родственниц мобилизованных. Но с ноября подача резко изменилась, их начали подсвечивать ФБК, всё стало анонимным. Когда же я начал указывать на это, мне в личку посыпались угрозы», — рассказывает Илья Ремесло.

Однако обоснованность критики в адрес канала вскоре подтвердилась: сама платформа признала канал фейковым. Telegram отметил это соответствующей плашкой в профиле. Так мессенджер Павла Дурова отреагировал на заявления представителей другого Telegram-канала с идентичным названием о неправомерном использовании названия.

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Мобилизованная «Русь»

Помимо запущенного и финансируемого командой ФБК проекта «Путь домой», по повестке противодействия мобилизации активно работали и другие структуры, связанные, по данным источника RT, с украинскими спецслужбами. Речь, в частности, идёт о проекте Ольги Цукановой, последовательницы лидера Общенародного союза возрождения России Светланы Пеуновой.

Цуканова в сентябре 2022 года создала свой проект — «Совет матерей и жён» — и тоже начала активно работать на поле разжигания протестных настроений в среде родственников мобилизованных. При этом сама Пеунова, известная под именем Лада-Русь, скрывается за рубежом и находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.

В данном контексте важно отметить, что ещё 28 июля 2023 года Ольга Цуканова заявила, что деятельность «Союза матерей и жён» приостанавливается — якобы из-за давления властей. Однако, по данным источников RT, фактически работа по нагнетанию протестных настроений последователями Пеуновой продолжает вестись. Кто же выступает куратором? Следы, как и в случае с проектами ФБК, ведут на Украину, а медийное сопровождение осуществляется украинскими центрами ИПСО.

Говоря о роли проектов, нацеленных на протестную работу с родственниками мобилизованных, Илья Ремесло отмечает «схожесть почерков», что, по его мнению, указывает на координацию из единого центра.

«Проекты «Союза матерей и жён», так же как и проекты ФБК, очевидно, управляются из единого центра. Ведь этих псевдожён мобилизованных пиарила вообще вся оппозиционная сетка, особенно после того, как я начал их атаковать. Оказался задействован почти весь спектр проектов, которые кормятся из ресурсов Госдепартамента США», — говорит эксперт.

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Внутренняя раскачка

Как отметил в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, проекты оппозиции, направленные на родственников мобилизованных, имеют целью дестабилизацию общественно-политической обстановки в России «в преддверии крупных электоральных событий, в частности президентских выборов».

«Эта активность связана с попытками раскачать ситуацию. У них вообще иной цели нет, кроме как дестабилизация обстановки в стране. Особенно с учётом того, что сейчас стартует президентская кампания. И им, очевидно, выделили дополнительное финансирование. Тут явно виден заказ Госдепартамента США, и поэтому вся оппозиционная сетка была подписана на тиражирование месседжей этих псевдомобилизованных», — отметил депутат.

По словам Матвейчева, мобилизационная тема уже потеряла свою актуальность. Она уже давно не стоит на повестке дня: практически все проблемные моменты отрегулированы и идёт плановая боевая работа в зоне СВО.

«Значительно возросла доля контрактников, которые добровольно идут в бой, и они получают достойное денежное довольствие. Как и непосредственно сами мобилизованные. Возможно, какие-то единичные проблемы есть, но это скорее исключение из правил. Я лично встречался с участниками СВО. Настроение у всех боевое, и никаких разговоров о том, когда нас демобилизуют, нет», — заявил Матвейчев.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25.01.2022.

** Внесена Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц-иноагентов 23.03.2023.

*** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** Организация «Штабы Навального» признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



***** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

