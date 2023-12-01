Ходорковский возобновил работу «Открытой России»

Как выяснил RT, экс-олигарх Михаил Ходорковский* непублично возобновил работу общественного движения «Открытая Россия»**. Ранее, в 2021 году, организация объявила о самоликвидации в связи с признанием нежелательной, при этом её представители заявляли, что Ходорковский не желает подставлять своих соратников под уголовные дела. Такие опасения по-прежнему уместны, отмечают эксперты, уточняя, что в России участникам движения могут грозить большие сроки.

Проведённый RT анализ показал возросшую активность в Telegram-каналах и чатах связанных с Ходорковским организаций. С 21 ноября на этих ресурсах начали появляться посты о возобновлении работы «Открытой России» и призывы вступать в организацию, заполнив соответствующую анкету.

Параллельно с призывами к вступлению был запущен единый Telegram-канал движения.

Как рассказал RT на условиях анонимности один из бывших сотрудников «Открытых медиа», Михаил Ходорковский вывез из России практически весь кадровый состав аффилированных структур.

«К 2023 году весь костяк «Открытой России», который сохранил преданность Михаилу Борисовичу, оказался эвакуирован из России и распределён по различным странам Евросоюза. Свою деятельность они ведут преимущественно через литовские юрлица, а эфиры записывают из профессиональной медиастудии, находящейся в Лондоне на Бейкер-стрит», — отметил собеседник RT.

В настоящее время, по данным источника, экс-олигарх «готовит перезапуск «Открытки» непосредственно в России».

«После того как МБХ убедился в безопасности основных сотрудников, он стал потихоньку готовиться к восстановлению и расширению деятельности «Открытой России». Так что это итог не менее чем полуторагодовой работы, которая велась втайне от публики», — замечает экс-сотрудник Ходорковского.

В разговоре с RT юрист Илья Ремесло рассказал, что в результате возобновления деятельности «Открытой России» потенциальным активистам грозят большие сроки.

«Всем, кто пойдёт на сотрудничество со структурами Михаила Ходорковского, грозит серьёзное уголовное преследование. Надо ещё учитывать, что он спонсирует разные проекты для Украины, так что его соучастникам может грозить статья не только за сотрудничество с нежелательной организацией, но и за госизмену», — поясняет юрист.

Он также отметил, что попытки возродить проекты «Открытой России» внутри страны при почти полном отсутствии кадровых сотрудников говорят скорее о планах инициаторов освоить новые бюджеты, нежели о реальных надеждах на реанимацию оппозиционных сил.

«Никаких активистов у них в российском «оффлайне» нет, все уехали, уровень поддержки Ходорковского стремится к нулю. Но вопрос тут банально в деньгах — в своё время «Открытая Россия» очень много платила своим сотрудникам. Даже каким-то непонятным малоизвестным деятелям, блогерам выделялись порой десятки тысяч долларов в месяц. Возможно, расчёт на заманивание активистов по той же схеме плюс отчёт о некоей активности в преддверии президентских выборов перед своими иностранными спонсорами», — допускает эксперт.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.