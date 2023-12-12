В Кремле назвали недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым вмешательство Соединённых Штатов в ситуацию вокруг Алексея Навального*, который был осуждён в соответствии с российским законодательством.

Он ответил на просьбу прокомментировать заявления официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера. Ранее Миллер выразил обеспокоенность судьбой Навального, а также сказал, что довёл эту озабоченность до российской стороны.

Песков отметил, что ему неизвестно о получении подобных сообщений российским правительством.

«Здесь речь идёт об одном заключённом, который по закону был признан виновным и отбывает причитающийся ему срок, и здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая США, мы считаем недопустимым и невозможным», — подчеркнул Песков.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

В сентябре суд отклонил жалобу на приговор Навальному.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.