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В Кремле назвали недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым вмешательство Соединённых Штатов в ситуацию вокруг Алексея Навального*, который был осуждён в соответствии с российским законодательством. 
В Кремле назвали недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он ответил на просьбу прокомментировать заявления официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера. Ранее Миллер выразил обеспокоенность судьбой Навального, а также сказал, что довёл эту озабоченность до российской стороны.

Песков отметил, что ему неизвестно о получении подобных сообщений российским правительством. 

«Здесь речь идёт об одном заключённом, который по закону был признан виновным и отбывает причитающийся ему срок, и здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая США, мы считаем недопустимым и невозможным», — подчеркнул Песков.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

В сентябре суд отклонил жалобу на приговор Навальному.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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