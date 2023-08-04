Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Выездное заседание суда прошло в исправительной колонии №6 во Владимирской области.
Обвинение изначально запрашивало для Навального срок 20 лет.
В марте источник RT сообщил, что основатель ФБК* Алексей Навальный, отбывающий заключение по статьям о мошенничестве и неуважении к суду, закончил ознакомление с материалами нового уголовного дела.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.