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Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме

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Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Выездное заседание суда прошло в исправительной колонии №6 во Владимирской области.

Обвинение изначально запрашивало для Навального срок 20 лет.

В марте источник RT сообщил, что основатель ФБК* Алексей Навальный, отбывающий заключение по статьям о мошенничестве и неуважении к суду, закончил ознакомление с материалами нового уголовного дела.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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