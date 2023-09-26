Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме

Суд отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному*, который в августе был осуждён на 19 лет по делу об экстремизме.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции. Приговор вступил в законную силу. Осуждённого ждёт перевод из колонии строгого режима в колонию с особым режимом, пишет агентство. 4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. * Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.