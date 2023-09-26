Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции. Приговор вступил в законную силу.
Осуждённого ждёт перевод из колонии строгого режима в колонию с особым режимом, пишет агентство.
4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.