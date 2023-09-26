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Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме

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Суд отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному*, который в августе был осуждён на 19 лет по делу об экстремизме.
Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции. Приговор вступил в законную силу.

Осуждённого ждёт перевод из колонии строгого режима в колонию с особым режимом, пишет агентство.

4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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