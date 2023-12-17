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Советник Зеленского: Киев задействует план Б, если не получит денег от Запада

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Власти Украины предусмотрели запасной план на случай, если не получат финансовой помощи от Запада. Как рассказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, Киев обратится к внутренним заимствованиям.
Советник Зеленского: Киев задействует план Б, если не получит денег от Запада
  • Gettyimages.ru

По словам Устенко, прозвучавшим в ходе очередного телемарафона, это станет планом Б, однако Киев всё же рассчитывает на поступление денег от Запада.

Говоря о сроках оказания материальной помощи, украинский чиновник предположил, что это может произойти в начале января. Однако если этого не произойдёт — возникнет необходимость переходить к плану Б, отметил Устенко.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что дефицит бюджета может привести к сокращению социальных расходов.

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