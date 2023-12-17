Советник Зеленского: Киев задействует план Б, если не получит денег от Запада

Власти Украины предусмотрели запасной план на случай, если не получат финансовой помощи от Запада. Как рассказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, Киев обратится к внутренним заимствованиям.

По словам Устенко, прозвучавшим в ходе очередного телемарафона, это станет планом Б, однако Киев всё же рассчитывает на поступление денег от Запада.

Говоря о сроках оказания материальной помощи, украинский чиновник предположил, что это может произойти в начале января. Однако если этого не произойдёт — возникнет необходимость переходить к плану Б, отметил Устенко.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что дефицит бюджета может привести к сокращению социальных расходов.