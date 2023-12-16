Вице-премьер Украины заявила о возможном сокращении социальных расходов
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В опубликованном в её Telegram-канале видео говорится, что конфликт с Россией может продолжаться дольше, чем думали на Украине.
«Ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги», — добавила она.
По её словам, власти пытаются реализовать простые и с быстрой отдачей проекты.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что в стране уже в январе возникнут проблемы с соцвыплатами.