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Вице-премьер Украины заявила о возможном сокращении социальных расходов

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в связи с дефицитом бюджета власти могут столкнуться с трудностями при выполнении социальных и гуманитарных обязательств.
Вице-премьер Украины заявила о возможном сокращении социальных расходов
  • Gettyimages.ru

В опубликованном в её Telegram-канале видео говорится, что конфликт с Россией может продолжаться дольше, чем думали на Украине.

«Ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги», — добавила она.

По её словам, власти пытаются реализовать простые и с быстрой отдачей проекты.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что в стране уже в январе возникнут проблемы с соцвыплатами.

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