Госдеп США объявил о выделении Киеву военной помощи на сумму до $175 млн

Госдепартамент Соединённых Штатов объявил о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму до $175 млн.

Об этом информирует РИА Новости.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что пакет помощи включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также противорадарные ракеты HARM.

Ранее американский президент Джо Байден в своём специальном обращении призвал конгресс США утвердить запрос о финансировании Киева до наступления рождественских каникул.