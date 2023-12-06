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Госдеп США объявил о выделении Киеву военной помощи на сумму до $175 млн

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Госдепартамент Соединённых Штатов объявил о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму до $175 млн.
Госдеп США объявил о выделении Киеву военной помощи на сумму до $175 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что пакет помощи включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также противорадарные ракеты HARM.

Ранее американский президент Джо Байден в своём специальном обращении призвал конгресс США утвердить запрос о финансировании Киева до наступления рождественских каникул.

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