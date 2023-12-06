Госдеп США объявил о выделении Киеву военной помощи на сумму до $175 млн
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что пакет помощи включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также противорадарные ракеты HARM.
Ранее американский президент Джо Байден в своём специальном обращении призвал конгресс США утвердить запрос о финансировании Киева до наступления рождественских каникул.