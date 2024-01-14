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Офис Зеленского сообщил о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией

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Киев и Бухарест вступили в переговоры по соглашению Украины и Румынии о гарантиях безопасности. Информацию об этом предоставил офис Владимира Зеленского.
Офис Зеленского сообщил о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией
  • Gettyimages.ru

В опубликованном на сайте офиса Зеленского сообщении говорится, что инициатором переговоров выступила украинская сторона. Они проводятся при участии руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака и госсекретаря МИД Румынии Юлиана Фоты.

В сообщении подчёркивается, что начавшиеся переговоры ознаменовали углубление украинско-румынских отношений до уровня стратегического партнёрства.

Ранее в посольстве России в Лондоне высказались о соглашении Украины с Великобританией. В диппредставительстве отметили, что оно не оставляет шансов на переговоры.

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