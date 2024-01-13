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Посольство России: соглашение Лондона и Киева не оставляет шансов на переговоры

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Посольство России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявило, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.
Посольство России: соглашение Лондона и Киева не оставляет шансов на переговоры
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём, делая её «разменной монетой» в авантюрах англосаксов в Евразии», — приводит текст комментария посольства РИА Новости.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция и о победе Украины никто даже не помышляет.

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