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В Киеве сообщили о подготовке договоров по безопасности с США, ФРГ и Италией

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Украина готовит договоры по безопасности с рядом западных стран, включая США, ФРГ и Италию. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк.

Киев подписал соглашение по безопасности с Великобританией. Как сообщил Власюк, аналогичные документы, направленные на предоставление гарантий безопасности для Украины, планируется подписать и с другими странами.

«Такие же аналогичные документы, которые разрабатываются с рядом других стран, начиная с Соединённых Штатов, Германии, Италии, Франции, Канады, Польши», — приводит его слова ТАСС.

Ранее газета «Украинская правда» сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву в договоре по безопасности.

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