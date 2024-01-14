УП: Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

Британский премьер Риши Сунак и Владимир Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву в договоре по безопасности.

Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Как передаёт РИА Новости, в материале сказано, что на пресс-конференции в Киеве после подписания договора Зеленский употреблял слово «гарантии» или фразу «гарантии безопасности».

Между тем, Сунак в контексте этого договора выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идёт о «заверениях в безопасности».

Ранее посольство России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявило, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция и о победе Украины никто даже не помышляет.