УП: Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву
Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Как передаёт РИА Новости, в материале сказано, что на пресс-конференции в Киеве после подписания договора Зеленский употреблял слово «гарантии» или фразу «гарантии безопасности».
Между тем, Сунак в контексте этого договора выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идёт о «заверениях в безопасности».
Ранее посольство России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявило, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция и о победе Украины никто даже не помышляет.