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Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от России

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Украина защитит Великобританию в случае «нападения» на неё России, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Как сообщает «Украинская правда», он сказал о этом в эфире украинского телемарафона.

Как передаёт РИА Новости, Шмыгаль заявил, что подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является двусторонним и партнёрским.

По его словам, не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдёт агрессия против Украины, но и Украина «будет защищать своего союзника» в течение 24 часов и реагировать, если «Россия захочет атаковать» Великобританию.

Ранее Лондон в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязался на протяжении десяти лет поддерживать Киев.

Посольство России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявило, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.

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