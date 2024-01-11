«Попросить денег и оружия»: как в Москве отреагировали на подготовку к обсуждению «формулы мира» Киева в Давосе

В МИД РФ назвали лицемерием подготовку киевского режима к встрече в Давосе по Украине для обсуждения «псевдомирных предложений» в рамках «формулы» Владимира Зеленского после бомбёжек Белгорода и Донецка. В ведомстве считают, что украинские власти вместе с «Большой семёркой» будут вновь «обманным путём уговаривать» страны Глобального Юга и Востока поддержать предложения Зеленского, которые якобы не имеют альтернативы. При этом в Москве сомневаются, что её партнёры в Азии, Африке и Латинской Америке позволят «втянуть себя в откровенно антироссийские» инициативы. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что Запад также лицемерит, предоставляя Украине площадку для продвижения «заведомо нерабочей модели» мирного урегулирования.

В МИД России считают лицемерием подготовку Киева к встрече в Давосе для диалога по «псевдомирным предложениям» в рамках так называемой формулы мира Зеленского после бомбёжек Белгорода и Донецка.

«Лицемерие режима Зеленского наглядно проявляется в том, что, готовя встречу в Давосе для обсуждения перспектив мирного урегулирования, он хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах, целенаправленно убивая мирных жителей. В свою очередь, Запад поставляет Киеву боеприпасы, в том числе кассетные и с обеднённым ураном, накачивает его вооружениями, способствуя эскалации и затягиванию боевых действий. Не затихает агрессивная риторика с призывами к нанесению «стратегического поражения» России», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, вместе с членами G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) киевский режим будет вновь «обманным путём уговаривать» страны Глобального Юга и Востока поддержать «формулу мира».

Также по теме «Украинский конфликт привёл к серьёзным потрясениям»: почему на Западе заговорили о провале антироссийской стратегии Германии нужно иметь дело с Россией — крупнейшей страной в мире, которая входит в Совбез ООН и граничит с ЕС, заявил посол ФРГ в РФ....

«Продвигая при поддержке Запада ультимативную «формулу» Зеленского как не имеющую альтернативы, Киев со своими хозяевами узурпирует само право на выдвижение мирных инициатив и блокирует все рациональные идеи других стран, в первую очередь государств Глобального Юга и Востока. На встречах «копенгагенского формата» никакие другие инициативы, кроме киевских, не обсуждаются», — пояснила Захарова.

Однако партнёры Москвы в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и «не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские» инициативы, считает дипломат.

Она также напомнила, что на Украине действует юридический запрет на переговоры с российскими властями и до его отмены обсуждение любых предложений не имеет «никакого практического значения».

Ранее в Кремле назвали странным процессом обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России.

«Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по этой «мирной формуле» Зеленского: комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России, — очень странный процесс», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Концепция привлечения внимания»

Напомним, встреча в Давосе по Украине в «копенгагенском формате» намечена на 14 января. По данным украинской стороны, в мероприятии должны принять участие более 80 государств.

На этой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак провёл заседание рабочей группы, посвящённое реализации девятого пункта «формулы мира». В нём приняли участие послы и дипломатические представители 43 стран, в том числе в онлайн-режиме, включая государства Глобального Юга, G7 и Швейцарии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте офиса Зеленского. В документе также приводится заявление Ермака, согласно которому девятый пункт формулы касается «недопущения эскалации войны и повторения агрессии».

«Это намного шире, чем гарантии безопасности. Мы хотим, чтобы наша формула стала глобальной: дать любой другой стране возможность использовать наш опыт, учиться на наших уроках, использовать наши инструменты и готовые решения», — сказал Ермак.

По его словам, в этом формате группа продолжит «активную работу» и после встречи в Давосе.

Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

Ранее о том, что в конце 2023 года в режиме полной секретности прошла встреча по так называемой формуле мира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга, в конце декабря рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По данным Bloomberg, мероприятие состоялось 16 декабря в Саудовской Аравии. Киев попытался заручиться поддержкой своего плана по урегулированию конфликта, но «значительного прогресса» достигнуто не было. К тому же на встрече, согласно информации источников агентства, не было представителей Китая, Бразилии и ОАЭ.

Но те государства из «близких союзников» России и её единомышленников, которые участвовали в этой встрече, «не обещали никому» держать «какие-то тайны» от Москвы по вопросам, имеющим отношение к РФ, заметил Лавров. Он также сообщил, что по итогам мероприятия стороны договорились в январе встретиться ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать».

Как отметила впоследствии Мария Захарова, постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится «тема Зеленского и всех тех западных идеологем, которые разрабатывали и вбрасывали», не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса.

«Это отработанная концепция привлечения политического внимания именно к режиму Зеленского. Это пиар режима Зеленского», — подчеркнула дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

«Видимость информационной инициативы»

Активно лоббируя «формулу мира», киевский режим рассчитывает напомнить о себе, чтобы получить от Запада какие-нибудь дополнительные выгоды, считают политологи.

«Для Украины принципиальным является сохранение хотя бы видимости информационной инициативы, поэтому такого рода вбросы, накаты и истерики будут продолжаться. Киевский режим осознаёт, что той поддержки, которая у него была весной 2023 года, больше не будет. Также совершенно очевидно, что Россия не находится в изоляции. Более того, РФ улучшает свои экономические позиции и наращивает связи со странами Глобального Юга», — заявил в комментарии RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Также по теме Новый сценарий: как Киев при помощи Запада планирует усилить свою оборону Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед главой Пентагона Ллойдом Остином о планах по возведению новых оборонительных...

По его словам, на фоне подготовки к встрече в Давосе по Украине Киев всё больше теряет субъектность, «принося её в жертву» западным партнёрам.

«При этом речь идёт не только о лицемерии режима Зеленского, который давно утратил свои нравственно-политические ориентиры, но и о лицемерной позиции коллективного Запада, который прекрасно понимает, что киевский режим придерживается тактики «выжженной земли» в Донбассе, нарушает все гуманитарные нормы ведения военного конфликта. Тем не менее Запад продолжает предоставлять киевскому режиму всевозможные площадки для продвижения своей формулы, в том числе и в Давосе», — отметил аналитик.

За счёт этого западные страны надеются в том числе надавить и на Глобальный Юг, поскольку мероприятия в Давосе для многих из этих государств всё ещё имеют большое значение, считает Евстафьев.

«В отличие от тайных встреч Украины и союзников в Саудовской Аравии, это публичное мероприятие. И в этом главное лицемерие Запада: предоставляется площадка для продвижения заведомо нерабочей модели мирного урегулирования», — пояснил эксперт.

При этом, как напомнил в комментарии RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, на сегодняшний день Украина отчаянно нуждается в финансовой и военной помощи Запада, которую он не спешит ей предоставить. И в этих условиях Киев использует все доступные международные площадки, чтобы «напомнить о своём существовании и попросить денег, а также оружия».

«С трибуны в Давосе Зеленский хочет в очередной раз представить свою так называемую формулу мира, дабы создать иллюзию её поддержки странами Глобального Юга, представители которых будут на форуме. Однако есть вероятность того, что делегации дружественных России государств просто покинут зал, когда он начнёт вещать», — допустил аналитик.

В то же время, с точки зрения Фельдмана, усталость от Киева наблюдается и на Западе.

Встреча группы стран — доноров военной помощи Украине на немецкой авиабазе Рамштайн

AP

© Matthias Schrader

«Даже западные гости в Давосе вряд ли будут рады видеть украинского президента, постоянно требующего от них финансовых вливаний в умирающую украинскую экономику», — заключил он.