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Bloomberg: Украина и G7 безуспешно провели встречу по украинской «формуле мира»

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Секретная встреча состоялась в декабре между Украиной и её союзниками из G7, а также небольшой группой стран Глобального Юга, пишет Bloomberg. Киев вместе с Западом пытался заручиться поддержкой украинского «мирного плана» по проведению переговоров с Россией, однако эти усилия «терпят крах», отмечает агентство.
Bloomberg: Украина и G7 безуспешно провели встречу по украинской «формуле мира»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По сведениям агентства, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, «не было достигнуто значительного прогресса». Собеседники, которые просят не раскрывать их личности, сообщили, что Украина и страны G7 сопротивляются призывам стран Глобального Юга взаимодействовать по вопросу мира напрямую с Россией. Журналисты напоминают, что в Москве подобные усилия Запада без участия российской стороны считают фарсом.

Кроме того, на последней встрече, которая прошла в декабре, отсутствовали представители Китая, Бразилии и ОАЭ, отметили источники.

28 декабря РИА Новости и «Россия 24» опубликовали интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, в котором он отметил, что несколько дней назад прошла тайная встреча по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.

Тогда министр также сообщил, что в этой встрече уже не все страны мирового большинства участвовали, а некоторые отказались от приглашения.

По данным Лаврова, по итогам встречи стороны договорились в январе встретиться ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту «формулу Зеленского» будут утверждать».

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