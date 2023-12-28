RT в Telegram
Подпишись

Лавров: 10 дней назад с участием Запада прошла тайная встреча по «формуле Зеленского»

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 10 дней назад прошла тайная встреча по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.
Лавров: 10 дней назад с участием Запада прошла тайная встреча по «формуле Зеленского»
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Лавров отметил, что в этой встрече уже не все страны мирового большинства участвовали, некоторые отказались от приглашения. 

«Но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал министр.

По его словам, близкие союзники и единомышленники России, участвовавшие в данной встрече, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России».

По итогам встречи стороны договорились в январе встретиться ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту «формулу Зеленского» будут утверждать».

Ранее Южно-Африканская Республика предложила Украине пригласить Россию на посвящённые обсуждению киевской «формулы мира» встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить