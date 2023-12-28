Лавров: 10 дней назад с участием Запада прошла тайная встреча по «формуле Зеленского»
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».
Лавров отметил, что в этой встрече уже не все страны мирового большинства участвовали, некоторые отказались от приглашения.
«Но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал министр.
По его словам, близкие союзники и единомышленники России, участвовавшие в данной встрече, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России».
По итогам встречи стороны договорились в январе встретиться ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту «формулу Зеленского» будут утверждать».
Ранее Южно-Африканская Республика предложила Украине пригласить Россию на посвящённые обсуждению киевской «формулы мира» встречи.