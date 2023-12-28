Лавров: 10 дней назад с участием Запада прошла тайная встреча по «формуле Зеленского»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 10 дней назад прошла тайная встреча по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Лавров отметил, что в этой встрече уже не все страны мирового большинства участвовали, некоторые отказались от приглашения.

«Но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал министр.

По его словам, близкие союзники и единомышленники России, участвовавшие в данной встрече, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России».

По итогам встречи стороны договорились в январе встретиться ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту «формулу Зеленского» будут утверждать».

Ранее Южно-Африканская Республика предложила Украине пригласить Россию на посвящённые обсуждению киевской «формулы мира» встречи.