«Целенаправленный удар по гражданскому населению»: Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Произошедшее в Белгороде — террористический акт, заявил Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО. По его словам, ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданскому населению. Президент подчеркнул, что у него «внутри всё кипит» после теракта в Белгороде, но ВС РФ продолжат наносить удары по центрам принятия решений, а не бить по районам, в которых «дети гуляют».

В первый день 2024 года президент России Владимир Путин посетил филиал № 2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского» Министерства обороны РФ. Глава государства пообщался с военнослужащими Вооружённых Сил, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

Противник Вооружённых Сил России в специальной военной операции постепенно «сдувается», констатировал Владимир Путин.

«Когда снаряд летит — трудно понять, «сдуваются» они или нет, но в целом вы наверняка знаете — ситуация на поле боя меняется. Это несмотря на то, что весь так называемый в кавычках цивилизованный Запад с нами борется», — заявил он.

По его словам, в данный момент «стратегическая инициатива находится в наших руках».

Президент России также в целом назвал ситуацию в зоне СВО «удовлетворительной».

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Теракт в Белгороде

Атака вооружённых сил Украины на Белгород, в результате которой погибли 24 человека и более 100 пострадали, является терактом, подчеркнул Владимир Путин. Президент России отметил, что войска киевского режима использовали удара реактивные системы залпового огня, которые являются «оружием, неизбирательным, бьющим по площадям».

«И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — сказал Путин.

Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород

По его словам, у него «внутри всё кипит» от произошедшего, но Россия не будет отвечать зеркально и наносить удары по районам, в которых «дети гуляют, мамочки с колясками».

Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород

«Мы бьём высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наёмников, по другим центрам подобного рода», — подчеркнул он, добавив, что ВС РФ будут наращивать осуществление таких ударов.

Путин подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима против гражданского населения не останется безнаказанным: «Это 100%. Сомнений быть не может».

«Запад руками Украины руками решает свои вопросы»

Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношении к военной помощи киевскому режиму со стороны западных стран, назвал элиты стран Запада противником России.

«Дело не в том, что они помогают нашему противнику. Они наш противник. Они их руками решают свои вопросы. Вот в чём всё дело. На протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается», — сказал Путин.

«Несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберёмся, похоже», — добавил президент.

Он заметил, что не Украина является врагом России, а те, кто хотят уничтожить российскую государственность и добиться стратегического поражения России на поле боя.

«Есть так называемые элиты, для которых существование России (во всяком случае в её сегодняшнем качестве, в её сегодняшних размерах), как они думает, неприемлемо. Они хотят раздробить», — сказал президент.

По словам российского лидера, суть проблемы заключается именно в тех, «кто руками Украины пытается уничтожить Россию». При этом он обратил внимание, что на Западе меняется риторика в отношении Москвы.

«Те, кто ещё вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся. Вы воевали, ранения получили там и прочее, и что мы, всё сдадим что ли? Здесь камеры работают, я бы сейчас здесь определённый жест показал, вы все знаете, что за жест. Так что этому не бывать», — подчеркнул он.

Путин заявил, что противником России являются элиты стран Запада

Армия России

Способности и возможности Вооружённых Сил России постоянно и при этом кратно возрастают, заметил Владимир Путин.

«Наши вооружённые силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готова и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни в одной армии в мире. А во-вторых, способность применять всё, что появляется. В-третьих, то, что появляется, достаточно быстро появляется», — сказал президент РФ.

При этом он согласился с тем, что российским военнослужащим может недоставать текущего количества ударных дронов и средств подавления БПЛА противника.

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«Я знаю, наверняка не хватает «на передке», и хотелось бы больше всего современного — и дронов, и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают. Я всё понимаю, но всё-таки то, что появляется, появляется достаточно быстро», — пояснил он.

Продолжая тему, российский лидер подчеркнул важность современных способов ведения вооружённой борьбы. Их эффективность, по его словам, зависит от того, насколько быстро армия может сориентироваться относительно того, что является наиболее важным на текущий момент времени, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрить как можно быстрее в ходе боевых действий.

«Вот у нас это получается всё лучше и лучше и, наверное, лучше, чем где бы то ни было. И вот это очень огромное преимущество, которое появляется у наших Вооружённых Сил», — констатировал Путин.