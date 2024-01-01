Путин приехал на встречу с военными в госпиталь Вишневского
- РИА Новости
Российский лидер и ранее посещал госпитали, где общался с военнослужащими.
Ранее Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его услышали жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год.
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, а также способность громить врага в любых условиях.