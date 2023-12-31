Министр обороны Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом
- РИА Новости
Как отметил Шойгу, 2023 год войдёт в историю России новыми страницами подвигов и храбрости российских военных.
«Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — сказал министр.
Шойгу добавил, что все планы врага закончились провалом благодаря мужеству и самоотверженному служению России военных.
Ранее президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.
Также зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к российским гражданам с поздравлением с новым, 2024 годом.