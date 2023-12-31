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Министр обороны Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, а также способность громить врага в любых условиях.
Министр обороны Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом
  • РИА Новости

Как отметил Шойгу, 2023 год войдёт в историю России новыми страницами подвигов и храбрости российских военных.

«Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — сказал министр.

Шойгу добавил, что все планы врага закончились провалом благодаря мужеству и самоотверженному служению России военных.

Ранее президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

Также зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к российским гражданам с поздравлением с новым, 2024 годом.

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