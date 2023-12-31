Медведев поздравил россиян с новым, 2024 годом
- РИА Новости
Медведев отметил, что сердца сограждан с теми, кто сейчас находится на фронте.
«Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую родину», — сказал политик.
Он добавил, что основная задача народа России — сделать наступающий год годом окончательного разгрома неофашизма.
Ранее президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год.