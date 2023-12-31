Медведев поздравил россиян с новым, 2024 годом

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к российским гражданам с поздравлением с новым, 2024 годом.

Медведев отметил, что сердца сограждан с теми, кто сейчас находится на фронте.

«Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую родину», — сказал политик.

Он добавил, что основная задача народа России — сделать наступающий год годом окончательного разгрома неофашизма.

Ранее президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год.