RT в Telegram
Подпишись

Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год.
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля
  • РИА Новости

В новогоднем поздравлении он заявил, что в уходящем году было многое сделано и Россия твёрдо отстаивала свои интересы и ценности.

Путин также отметил, что Россия и её народ гордится российскими бойцами в зоне СВО и назвал их героями. По его словам, военнослужащие чувствуют поддержку всех граждан страны.

Вместе с этим он пожелал всем российским семьям всего самого доброго.

Отдельно российский лидер подчеркнул, что Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит.

Ранее Путин направил поздравительные телеграммы с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, поздравив из европейских лидеров только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить