Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

Президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год.

В новогоднем поздравлении он заявил, что в уходящем году было многое сделано и Россия твёрдо отстаивала свои интересы и ценности.

Путин также отметил, что Россия и её народ гордится российскими бойцами в зоне СВО и назвал их героями. По его словам, военнослужащие чувствуют поддержку всех граждан страны.

Вместе с этим он пожелал всем российским семьям всего самого доброго.

Отдельно российский лидер подчеркнул, что Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит.

Ранее Путин направил поздравительные телеграммы с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, поздравив из европейских лидеров только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.