Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров
- globallookpress.com
Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер поздравил с праздниками лидеров стран СНГ (за исключением Молдавии), президентов Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, Путин направил поздравления лидерам Китая, Индии, Вьетнама, Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР.
Кроме того, глава государства поздравил Папу Римского Франциска и несколько экс-лидеров иностранных государств, включая бывшего президента Франции Николя Саркози и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.