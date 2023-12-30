Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, поздравив из европейских лидеров только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер поздравил с праздниками лидеров стран СНГ (за исключением Молдавии), президентов Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, Путин направил поздравления лидерам Китая, Индии, Вьетнама, Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР.

Кроме того, глава государства поздравил Папу Римского Франциска и несколько экс-лидеров иностранных государств, включая бывшего президента Франции Николя Саркози и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.