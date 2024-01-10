Обсуждение так называемой «формулы Зеленского» без России является очень странным процессом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что по тематике мирных процессов по-прежнему наблюдается пустота.

«Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по этой мирной формуле Зеленского: комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России — очень странный процесс», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о секретной встрече между Украиной и её союзниками из G7, а также небольшой группой стран Глобального Юга в декабре.

Киев вместе с Западом пытался заручиться поддержкой украинского «мирного плана» по проведению переговоров с Россией, однако эти усилия «терпят крах».