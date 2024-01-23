«Разжечь войну в Европе»: что стоит за заявлениями западных политиков о возможности конфликта с Россией

Западу необходимо в течение следующих нескольких лет активно вооружаться на случай вероятного конфликта с Россией, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Министр не исключил, что военное столкновение с РФ может произойти в Прибалтике. При этом Писториус отметил, что никто не знает, будет война с Россией или нет, однако Западу всё равно надо к ней готовиться. Ранее с аналогичными заявлениями выступили высокопоставленные политики США, Великобритании, Чехии и Швеции. Эксперты полагают, что на Западе сознательно нагнетают военную истерию, чтобы оправдать высокие траты на оборону.

Западным странам необходимо в течение следующих трёх-пяти лет интенсивно вооружаться на случай возможной войны с Россией, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.

«Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия вообще была в состоянии это сделать (начать военную операцию в Европе. — RT). Таковы данные по оценкам, точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться», — сказал Писториус.

Так он ответил на вопрос журналиста о гипотетическом сценарии нападения РФ на страны Прибалтики для защиты русскоязычного населения страны. «Можно представить конкретные сценарии. Например, в Прибалтике инсценируется восстание русского меньшинства, затем вмешиваются балтийские военные, потом с российской стороны сообщают, что они должны защитить свой народ, и в итоге туда движутся танки и летят боевые вертолёты», — пояснила корреспондент ZDF.

Министр добавил, что на случай такого развития событий Берлин размещает в Литве бригаду бундесвера. «Поэтому мы и находимся там, чтобы сразу быть на месте с этой бригадой, и в 2027 году она будет боеспособна. Однако это время необходимо для подготовки бригады», — заявил он.

При этом Писториус констатировал, что никто не знает, разгорится вооружённый конфликт с Россией или нет, однако Западу всё равно надо вооружаться.

«Речь идёт не столько о том, чтобы готовиться к конкретному нападению или настраиваться на него, но надо считаться с такой возможностью. А когда я должен считаться с чем-то, я должен настроиться на опасность, о которой не известно, вступит ли она в силу и когда. Я должен вооружиться на этот случай — и именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО», — заключил министр обороны ФРГ.

Министр обороны Германии Борис Писториус

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал бессмысленным курс ФРГ на повышение трат на оборону и активное вооружение, поскольку в случае гипотетического столкновения России и НАТО боевые действия будут иметь ядерный характер.

«В Берлине смотрят сейчас на украинский конфликт и полагают, что если Запад начнёт производить больше оружия, то это им поможет. Но конфликт России с Западом будет иметь совершенно другой характер. Вооружение Германии тут не поможет, так как речь будет идти о глобальном конфликте с применением ядерного оружия, которого у ФРГ не может быть по определению», — сказал собеседник RT.

Комментируя слова Писториуса о гипотетическом конфликте в Прибалтике, Брутер подчеркнул, что вместо рассуждений о возможности войны ЕС следовало бы обеспокоиться соблюдением прав русскоязычного меньшинства в прибалтийских республиках.

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«Когда они говорят об этих странах, то забывают, что русские в Латвии, Эстонии, Литве до сих пор лишены гражданских прав, а премьер-министр Эстонии и вовсе намерена не допустить проживающих там российских граждан к выборам. Россия в течение 30 лет проводила очень осторожный курс по отношению к Прибалтике и рассчитывает, что у Запада всё-таки хватит мозгов и порядочности, чтобы заняться проблемой дискриминации, а не делать вид, что там всё хорошо», — заявил эксперт.

В обстановке «военного психоза»

Стоит отметить, что это как минимум четвёртое заявление Писториуса о возможной войне в Европе с октября прошлого года. В частности, в декабре он призвал «серьёзно относиться» к якобы исходящим со стороны РФ угрозам в адрес Прибалтики, Грузии и Молдавии. Политик тогда подчеркнул, что у ФРГ в свете этой опасности есть до восьми лет, чтобы «наверстать упущенное — как в вооружённых силах, так и в промышленности, а также в обществе». 19 января он вновь обратился к этой теме, сказав, что Россия может напасть на страну НАТО. При этом добавил, что этим заявлением хочет «разбудить общество».

От Писториуса не отстают и другие западные политики. Так, в ноябре президент Чехии Петр Павел сообщил, что армии ЕС готовятся к конфликту «высокой интенсивности». Он также отметил, что Чехия и другие страны Североатлантического альянса воспринимают Россию как угрозу номер один.

В декабре с подобными утверждениями выступили глава британского МИД Дэвид Кэмерон и президент США Джо Байден. В частности, Кэмерон заявил в интервью Sky News, что «Путин вернётся за добавкой, если не остановить его здесь (на Украине. — RT), а в кулуарах будут ликовать враги Америки». В свою очередь, Байден в обращении к конгрессу намекнул, что Москва может напасть на одну из стран НАТО.

«Он (Путин. — RT) пойдёт дальше. Он вполне ясно дал это понять. Если Путин нападёт на союзника по НАТО, если он продолжит действовать в этом ключе... мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм натовской территории», — сказал он.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Джо Байден

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О возможности войны 8 января заявил и главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Бюден. Его точку зрения разделяет министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января сообщил, что одна из главных задач альянса сейчас заключается в предотвращении полномасштабной войны между НАТО и Россией. Вместе с тем он признал, что на данный момент военный блок не видит прямой угрозы со стороны РФ.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал череду подобных высказываний «искусственно разогреваемой обстановкой военного психоза».

«Цель понятна: путём демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев ещё энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК», — подчеркнул дипломат в комментарии РИА Новости.

«Целенаправленно пугают граждан»

Как напоминают эксперты, РФ неоднократно заявляла, что подобные алармистские утверждения западных политиков не имеют под собой никаких оснований. В частности, Владимир Путин в декабре подчеркнул, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО».

«Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ноябрьские высказывания чешского президента, отметил, что это Европа представляет угрозу для России, а не наоборот.

«Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозы для Европы — Европа представляет угрозу для России», — сказал представитель Кремля.

По словам аналитиков, западные элиты сознательно нагнетают антироссийскую истерию, понимая при этом, что военный конфликт между странами Североатлантического альянса и Россией маловероятен.

«Нападение на блок НАТО не соответствует национальным интересам России, поскольку это чревато нанесением взаимного непоправимого ущерба. Все спекуляции подобного рода относятся к области пропаганды или конспирологии. Однако если в странах Балтии решат устроить геноцид русских людей или попытаются организовать морскую блокаду Калининградской области, то Россия будет вынуждена пойти на крайние меры. Москва не хочет такого развития событий», — пояснил в разговоре с RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Эксперт добавил, что страны ЕС целенаправленно пугают граждан возможным нападением России, чтобы оправдать высокие траты на оборону.

«Украинский кризис открыл европейцам глаза на реальное положение дел в их военно-промышленном комплексе и вооружённых силах. Выяснилось, что они не могут совместными усилиями удовлетворить потребность Киева в артиллерийских снарядах... Для восстановления обороноспособности европейцам придётся серьёзно нарастить военные расходы за счёт сокращения объёма социальных гарантий. Эти непопулярные меры они пытаются обосновать необходимостью подготовки к войне с РФ», — отметил Фельдман.

При этом он считает, что повышение трат на закупку вооружений и нагнетание военной истерии на Западе могут повысить риски возникновения реального конфликта.

«Подобная политическая манипуляция чревата нагнетанием дополнительной напряжённости в наших и без того непростых отношениях. Этой нервозной ситуацией могут воспользоваться внешние деструктивные силы, желающие разжечь войну в Европе», — резюмировал политолог.