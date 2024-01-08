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Главком ВС Швеции призвал жителей готовиться к возможной войне

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Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне. Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.
Главком ВС Швеции призвал жителей готовиться к возможной войне
  • Gettyimages.ru
  • © Nils Petter Nilsson

По словам последнего, в Швеции действительно может быть война. Выступая на конференции по национальной безопасности «Народ и оборона», он отметил, что разговоры об этом велись и раньше.

«Многие годы это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война», — приводятся слова Булина в заявлении на сайте правительства Швеции.

Бюден же в эфире телеканала TV4 отметил, что ситуация сложилась очень серьёзная. И теперь, по его словам, речь идёт о переходе «от слов и понимания к действию».

Ранее сообщалось, что Швеция сняла эмбарго на поставки Турции товаров для оборонных предприятий.

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